Liverpool : le gros coup de pression de Mohamed Salah à sa direction

« Je l'ai dit à plusieurs reprises, si la décision dépend que de moi, je veux rester à Liverpool, mais la décision est entre les mains de la direction et ils doivent résoudre ce problème. [...] Je suis heureux à Liverpool et nous verrons ce qui se passera dans le futur. Pour l'instant, je préfère rester en Premier League, car c'est le championnat le plus fort du monde. » Voilà ce que déclarait, déjà, Mohamed Salah (29 ans), le 6 décembre dernier. Un message très fort envoyé à ses dirigeants, qui semblent donc réticents à prolonger celui qui a terminé 7ème de la dernière édition du Ballon d'Or, et qui fait sans aucun doute partie des meilleurs attaquants de la planète football.

L'international égyptien (73 capes, 43 buts), qui fera d'ailleurs son entrée en lice à la CAN 2021 ce mardi face au Nigéria avec les Pharaons (17 heures), commencerait-il à s'agacer face à la nonchalance des Reds ? C'est à se le demander tant il multiplie les prises de paroles médiatiques en un court laps de temps. Car Mo Salah, l'actuel meilleur buteur de Premier League (16 pions en 20 matchs) dont le contrat à Liverpool expire en juin 2023, a de nouveau évoqué sa situation personnelle de l'autre côté de la Manche.

«Je ne demande pas des choses folles», assure Salah

Difficile de ne pas ressentir une certaine frustration chez le chouchou d'Anfield. « Je veux rester, mais ce n'est pas entre mes mains. C'est entre leurs mains », a dans un premier temps rappelé le principal concerné lors d'un entretien au magazine GQ, avant de poursuivre, comme pour mettre la pression sur sa direction. « Ils savent ce que je veux. Je ne demande pas des choses folles. Le truc, c'est quand vous demandez quelque chose et qu'ils vous montrent qu'ils peuvent vous donner quelque chose... parce qu'ils apprécient ce que vous avez fait pour le club ».

Et le Pharaon de conclure, pour mettre les choses au clair : « cela fait maintenant cinq ans que je suis ici. Je connais très bien le club. J'aime les fans. Les fans m'aiment. Mais avec l'administration, ils sont informés de la situation. C'est entre leurs mains. » La balle est donc dans le camp de Liverpool. Le board des Reds serait bien inspiré d'avancer rapidement sur ce dossier important aux yeux des fans du club de la Mersey. Sous peine de se retrouver dans une impasse avec Mohamed Salah, auteur de 148 buts et 56 passes décisives en 229 apparitions depuis son arrivée en provenance de la Roma pour 42 M€. Et d'être contraint de le vendre dès l'été prochain pour qu'il ne s'en aille pas libre comme l'air un an plus tard...