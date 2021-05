Mercato : le divorce entre Tottenham et Harry Kane s'annonce très compliqué...

La suite après cette publicité

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe hier soir en Angleterre. Joueur emblématique de Tottenham, club avec lequel il a inscrit 165 buts en 240 matches de Premier League, Harry Kane (27 ans) a fait savoir aux Spurs qu’il souhaitait plier bagage. Après huit ans passés au sein de l’équipe première, l’international anglais (53 sélections, 34 réalisations) a sans doute fini par être lassé de ne pas évoluer dans une équipe capable de se mêler à la lutte pour le titre et dont le dernier est une Coupe de la Ligue remportée en… 2008 !

Désireux de régler son cas avant le coup d’envoi de l’Euro, qui sera donné dans trois semaines, Kane risque toutefois de devoir patienter plus longtemps avant d’espérer convaincre Daniel Levy de le lâcher. Gareth Bale et Luka Modric peuvent d’ailleurs en témoigner. Les deux joueurs avaient dû grandement s’employer pour que le boss des Spurs accepte de les vendre au Real Madrid. Si les intentions de Kane sont désormais clairement affichées, reste donc à connaître celles de son club.

Kane est lassé

Du côté de Tottenham, les Londoniens ont tenu à communiquer sur le sujet. Contacté par le London Evening Standard Sport, Tottenham temporise. « Notre objectif est de finir la saison aussi fort que possible. C'est ce sur quoi tout le monde devrait se concentrer. » Un communiqué de façade puisque le Guardian explique que les dirigeants du club ont été désarçonnés par la requête de leur star.

De son côté, The Times confirme que Kane a fini par être déçu par les promesses de grandeur de sa direction. Et si Tottenham a bien disputé une finale de Ligue des Champions en 2019, le bilan est bien trop maigre pour le buteur anglais. Certains médias estiment d’ailleurs qu’il a fait la saison de trop sous le maillot des Spurs même s'il a marqué 27 buts et délivré 15 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues. Un terrible constat pour Tottenham, mais aujourd’hui, tout le monde s’accorde pour dire que Harry Kane doit enfin rejoindre une écurie de son standing. « Le divorce peut devenir moche, mais Kane est devenu trop grand pour son club ». Le titre du Times résume très bien la situation.