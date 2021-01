Barça : David Alaba toujours dans le viseur ?

La suite après cette publicité

Alors qu’il est annoncé de plus en plus proche du Real Madrid, qu’il rejoindrait cet été à la fin de son contrat avec le Bayern Munich, David Alaba serait, d’après les informations de l’émission de télévision Onze, toujours une piste crédible pour le club catalan. Selon les Espagnols, le défenseur autrichien, arrivé en Bavière en 2008, aurait déclaré à son agent qu’il ne souhaiterait signer qu’au Real ou au Barça, et ce dernier discuterait même avec Joan Laporta, le favori aux prochaines élections présidentielles du Barça.

L’éventuelle arrivée de David Alaba dans le pays est le feuilleton qui agite la presse espagnole et rien n’a été officialisé pour l’instant. Tout est encore jouable donc pour les Blaugranas, qui sont également sur la piste de leur ancien défenseur Eric Garcia, lui aussi en fin de contrat cet été.