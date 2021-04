Mercato : Manchester United a une idée derrière la tête pour Jesse Lingard...

La suite après cette publicité

C’est ce qui s’appelle une résurrection. Au fond du trou à Manchester United où il ne jouait plus du tout, Jesse Lingard (28 ans) renaît de ses cendres à West Ham. Prêté chez les Hammers depuis l’hiver dernier, l’international anglais (27 sélections, 4 buts) n’a eu besoin que de 8 matches de Premier League pour se refaire une santé. Auteur de 6 buts et 4 passes décisives en 8 apparitions, le natif de Warrington a bluffé tout le monde. Une excellente affaire pour le club londonien qui profite pleinement du rendement du milieu de terrain et pointe à la quatrième place du classement, synonyme de Ligue des Champions.

Face à ce constat, l’entraîneur de l’équipe, David Moyes, a confirmé que West Ham souhaitait conserver le Mancunien. « On m'a aussi demandé de garder Jesse Lingard alors que nous l'avons fait venir pour lui donner des matches. Donc, tout d'un coup, on se retourne et on dit qu'on doit faire la Ligue des Champions pour les garder. Je pense que tous ces garçons remercieraient West Ham de les avoir aidés à remettre leur carrière sur les rails et de les avoir orientés dans la bonne direction. »

Et selon The Athletic, les Red Devils pourraient privilégier une opération avec les Hammers, même si la cote montante de leur joueur leur permettrait aisément de négocier un tarif plus élevé avec des formations plus huppées. Mais si MU est disposé à négocier un prix raisonnable (entre 20 M€ et 30 M€) avec West Ham, c’est parce que ses dirigeants ont une idée bien précise derrière la tête.

MU veut Declan Rice

Tout d’abord, le média rappelle que MU a déjà touché 1,7 M€ grâce au prêt. Mais ce n’est pas tout. En plus d’avoir obligé West Ham à payer l’intégralité du salaire du joueur, les Mancuniens toucheront un bonus de 576 000€ si les Hammers se qualifient pour la Ligue des Champions ou la Ligue Europa à l'issue de l'exercice.

Une opération plutôt rentable, mais ce qui intéresse surtout MU, c’est Declan Rice (22 ans). Le milieu de terrain international anglais (15 capes, 1 but) plaît énormément à Ole Gunnar Solskjaer qui souhaite en faire l’une de ses cibles pour le prochain mercato. Vous l’aurez donc compris. Pour convaincre West Ham de lâcher plus facilement un joueur estimé à 60 M€, MU tentera un échange de bons procédés en ne se montrant pas trop gourmand dans le dossier Lingard.