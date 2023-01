PSG : le timing de la tournée fait grincer des dents

La suite après cette publicité

Voilà une tournée qui tombe mal. Battu à Rennes ce week-end (1-0) après une mauvaise prestation, le PSG s’envole cette semaine pour l’Arabie Saoudite et le Qatar où l’attend un match amical face à une formation composée des meilleurs joueurs d’Al Hilal et d’Al Nassr, le tout nouveau club de Cristiano Ronaldo. Le Portugais sera d’ailleurs le capitaine de son équipe et pourrait affronter Leo Messi pour la dernière fois de sa prestigieuse carrière. C’est même l’un des arguments avancés par les observateurs pour évoquer cette rencontre. Sauf que question timing, on a vu mieux pour Paris. En 14 jours, le leader de la Ligue 1 a connu ses deux premières défaites de la saison et voit ses concurrents se rapprocher sérieusement, notamment le RC Lens et l’OM. Marquinhos a même eu des propos remarqués au Roazhon Park dimanche soir, appelant ses coéquipiers à réagir au plus vite.

«Ça fait deux (défaites) dans la nouvelle année, il faut qu’on reprenne tout de suite plus de solidité, d’intensité dans les duels, avertissait le capitaine brésilien sur Prime Video. Ce sont des matchs qui se jouent sur des détails, les détails ils nous ont fait payer. On a eu des occasions, on n’a pas réussi à marquer. Si on arrive à retrouver cette solidité, ça va aller mieux après. On est conscient, il faut qu’on retrouve le plus vite possible ça. Ça commence à faire beaucoup de points qu’on laisse, ce sont des points très importants en fin de saison, surtout à l’extérieur comme ça, on sait que ce sont des matchs difficiles. Derrière, les équipes ne lâchent pas, Lens, Marseille… il ne faut pas qu’on commence à perdre trop de points, sinon on va être en difficulté.» L’idéal aurait été pouvoir travailler dans la sérénité au Camp des Loges.

La nouvelle prestation indigente des joueurs du PSG

Le financier a pris le pas sur le sportif

D’autant que les semaines sans match sont rares au PSG, surtout en cette période post-Mondial où il faut "rattraper le temps perdu" en novembre-décembre. Le prochain match officiel doit avoir lieu lundi prochain en 16e de finale de la Coupe de France face aux amateurs de Pays de Cassel. Cela devrait être une formalité par les stars de la capitale avant le retour aux affaires courantes avec la réception de Reims en championnat le 29 janvier prochain. Ce créneau aurait pu être le moment idoine pour permettre à tout le monde de retrouver un niveau de forme physique équilibré, retravailler certains aspects tactiques pour attaquer la seconde partie de saison. Au lieu de cela, les troupes de Christophe Galtier vont connaître 14 heures d’avion pour moins de trois jours de présence, en plus de disputer un match.

La différence de température entre l’axe Riyad-Doha et Paris risque également de jouer sur les organismes, gonflant le risque de blessures. Un scénario catastrophe certes mais qu’on ne peut pas écarter, et très loin d’être idéal à trois semaines du 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (le 14 février au Parc des Princes). Il faut croire que l’intérêt économique aura pris le dessus au PSG. Le club va empocher un chèque de 10 M€ pour sa présence en Arabie Saoudite rapportait L’Equipe. En cette période de vache maigre, difficile de dire non même par le club francilien, confronté à quelques soucis avec le fair-play financer de l’UEFA et déjà sanctionné pour ses lourds déficits des saisons précédentes (le PSG a reçu une amende de 65 M€, dont 55 M€ avec sursis). Il y a des fois où l’intérêt financier domine le secteur du sportif. Presque une constante depuis le début de l’ère QSI.