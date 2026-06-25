Coupe du Monde 2026 : le sélectionneur de l’Écosse provoque un énorme malaise au pays

Un sélectionneur ne devrait peut-être pas dire ça. Sitôt après la lourde défaite contre le Brésil hier soir (3-0) pour le compte de la 3e journée du groupe C, Steve Clarke s’est montré assez cash sur les chances de qualification de son équipe pour les 16es de finale. «Désolé, je n’y pense même pas», évacue-t-il juste après le coup de sifflet final en quittant la zone d’interview, après s’être déjà montré peu coopératif lors des autres questions posées précédemment par la journaliste de la BBC du bord terrain. «On donne deux buts, on donne le match. Déçu».

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Cette réaction n’a pas du tout plu en Écosse. Elle a même provoqué un débat houleux sur la BBC. La frustration et la colère après une telle performance sont évidemment compréhensibles mais son comportement a été pointé du doigt. Sa désinvolture devant des millions de téléspectateurs a même ulcéré certains observateurs, d’autant que le sélectionneur avait déjà eu ce genre de comportement plus tôt après la défaite face au Maroc. «Mais pour qui tu te prends ? Tu te prends pour Pep (Guardiola, ndlr) ? Tu ne l’es pas. Grandis un peu», lui hurle même Shebahn Aherne, reporter de talkSPORT présente aux États-Unis.

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Clarke provoque la colère des médias et des supporters

La colère de cette dernière fait du bruit en Écosse. Les résultats ne sont pas au rendez-vous certes, et peu de monde misait sur une qualification de la Tatan Army au second tour, c’est surtout le manque de professionnalisme de Clarke qui dérange. «Nous n’avions pas participé à une Coupe du Monde depuis 1998 et c’est incroyable que nous y soyons aujourd’hui, et c’est grâce à Clarke, donc je comprends qu’il ait fait sa part. Mais la semaine dernière, il est arrivé la même chose après le Maroc à quelqu’un que je connais depuis très longtemps… On ne quitte pas quelqu’un comme ça alors qu’il fait simplement son travail».

«Vous devez le faire, vous devez assumer vos responsabilités. Beaucoup de gens ont dépensé beaucoup d’argent pour venir ici, suivre l’équipe et représenter l’Écosse», conclut-elle et justifiant ses propos par le fait qu’en parlant aux médias, Clarke s’adresse également aux supporters. Sur les réseaux sociaux aussi les critiques ont fusé dans tous les sens. On juge le sélectionneur «mesquin», «indigne», «immature» ou encore «grossier». Le technicien de 62 ans gâche le sentiment de cohésion et de fierté nationale. A l’inverse, les supporters ont véhiculé une image très positive durant ce Mondial.

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Les joueurs non plus n’y croient plus

Ils s’insurgent contre son pessimisme, alors que plus tard en conférence de presse, il a confirmé son sentiment général en indiquant que son équipe allait «probablement rentrer à la maison» à l’issue de la phase de poules. Sur le papier, difficile de lui donner tort. Actuellement 7e des 8 meilleurs 3es, l’Écosse (3 points au compteur, -3 de différence de buts) a besoin d’un gros concours de circonstances pour voir le tour suivant. McGinn a reconnu qu’il faudrait «un miracle» quand Andy Robertson a estimé que ça ne sera pas suffisant, «les prochains jours seront terribles». Et dans quelle ambiance…