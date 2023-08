PSG : la mise au point de Luis Enrique avant le grand retour de Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

La vie sans Kylian Mbappé n’aura finalement pas duré bien longtemps dans la capitale française. Au cœur d’un immense bras de fer avec sa direction et placé dans le loft au cours de l’été, l’attaquant parisien, annoncé tout proche de rejoindre le Real Madrid, a officiellement réintégré le groupe des champions de France en titre. Une excellente nouvelle pour Luis Enrique qui va (enfin) pouvoir s’appuyer sur les qualités exceptionnelles du Bondynois.

Luis Enrique comblé par le retour de Mbappé !

Présent en conférence de presse et quelques jours seulement après un match face aux Merlus où le PSG a montré ses limites offensives, le technicien espagnol - qui n’a pas hésité à confirmer la présence du Français de 24 ans dans le groupe - n’a ainsi pas pu cacher sa joie au moment d’évoquer le retour du meilleur buteur de l’histoire du club. «Comme coach, c’est une bonne nouvelle tant pour ce qu’il apporte au niveau du football que pour sa personnalité», a ainsi lancé l’ancien architecte du Barça avant d’en dire plus sur l’état d’esprit de KM7. «Kylian est en pleine forme, il a beaucoup d’envie, un très bon état d’esprit. Je suis très heureux d’avoir un joueur de classe top mondiale comme Kylian».

Si le champion du monde 2018 a donc de très grandes chances de débuter la rencontre face aux Toulousains, le retour de l’international français (70 sélections, 40 buts) devrait, sauf énorme retournement de situation, s’accompagner d’une autre bonne nouvelle : la grande première d’Ousmane Dembélé, arrivé en provenance du FC Barcelone. «Il est prêt à jouer dès la première minute», a d’ailleurs confirmé l’ex-sélectionneur de la Roja. Pour ce dernier, le principal reste cependant à faire puisqu’il faudra désormais trouver le bon équilibre et une parfaite entente entre les deux Français, qui devraient être associés à Gonçalo Ramos sur le front de l’attaque.

Une attaque à façonner, des associations à trouver…

Une situation dont est bien conscient le principal concerné. «C’est le travail qui reste à faire de voir cette complémentarité, mais tous les grands joueurs arrivent logiquement à le faire. C’est un bon travail pour moi d’observer leur synergie, leur complémentarité. On a encore besoin de renforcer ces automatismes en attaque parce que c’est la ligne où on a eu le moins de recrues». Relancé, enfin, sur l’implication défensive à venir d’Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé (un reproche souvent adressé à l’attaque parisienne ces dernières années), Luis Enrique n’a pas souhaité faire de distinction.

«Je pense que le travail défensif concerne tous les joueurs, c’est obligatoire pour tout le monde de savoir attaquer et défendre, on a travaillé sur ça cette semaine. Pour être un bon joueur, il faut savoir faire les deux et je pense que tout le monde est en mesure de le faire». Un message clair et difficile à contredire au regard de la première sortie rigoureuse des Rouge et Bleu sur le plan défensif. Aussi attendu soit-il, le retour de Kylian Mbappé face au Toulouse Football Club sera quoi qu’il en soit, à bien des égards, riche en enseignements et marquera, surtout, la fin d’un été ô combien bouillant.

