PSG : Ander Herrera explique son départ de Manchester United

Le 4 juillet dernier, le PSG officialisait l'arrivée libre d'Ander Herrera (30 ans), dont le contrat venait d'expirer à Manchester United après cinq années de bons et loyaux services et 189 matches disputés. S'il a déjà assuré ne pas vouloir quitter les Red Devils, le milieu de terrain espagnol en a remis une couche et dévoilé les raisons de son départ de MU : «ce n'était pas une question d'argent. Il ne s'agissait pas de la durée de l'offre de contrat. Je pense que j'ai attendu trop longtemps (une offre) et je méritais plus d'attention de la part du club», a-t-il ainsi dans un premier temps estimé au cours d'un entretien accordé à The Athletic. Avant de poursuivre.

«J'ai tout donné en tant que joueur. Je ne me suis jamais plaint. Je ne suis jamais allé dans les médias pour me plaindre de quoi que ce soit. Je n'ai jamais mis boudé un manager, un membre du conseil d'administration, et ils ont attendu qu'il me reste cinq ou six mois sur mon contrat pour discuter avec moi. C'est pour quoi j'ai eu quelques points de désaccord avec eux. Est-ce que j'aurais prolongé s'il m'avait fait une offre plus tôt ? Oui, absolument. Je pensais qu'ils viendraient négocier à deux ans de la fin de mon bail, comme la plupart des clubs le font...» Une erreur d'appréciation dont a su profiter le PSG.