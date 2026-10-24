Mercato PSG : Luis Enrique répond cash sur le remplacement de Khvicha Kvaratskhelia

Initialement prévu dimanche, le choc entre le PSG et l’OL a été décalé à lundi (20h30) en raison des manifestations de grande ampleur attendues ce week-end en France. Avant cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse ce samedi à partir de 13h pour évoquer l’actualité parisienne. L’entraîneur espagnol est notamment revenu sur la blessure de Khvicha Kvaratskhelia, dont l’absence devrait peser sur le collectif parisien.

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Une arrivée hivernale pour remplacer Kvaratskhelia ?

Absent pour plusieurs mois, Khvicha Kvaratskhelia va laisser un grand vide même si l’international géorgien peinait à lancer sa saison depuis août. « Malheureusement, on connaissait la difficulté de cette blessure après le match. C’est dur, tu penses au joueur, ce qu’il va vivre les prochains mois, mais tu dois être positif. C’est la vie d’un joueur professionnel, tu as des blessures à surmonter quand tu veux faire 10-15 ans de carrière. Il y aura des choses positives après avoir surmonté cette blessure, il est très important pour nous et il le restera », a évoqué le technicien asturien.

Plusieurs options s’offrent à Luis Enrique : donner à Mika Godts sa chance, bien que le Belge n’ait pas encore brillé depuis son arrivée, installer Désiré Doué à gauche. Même Ferran Torres, formé dans le couloir, pourrait constituer une option crédible. Car pour Luis Enrique, il ne devrait pas y avoir de recrutement : « non, pas spécialement. Aucune blessure ne signifie qu’il faut signer des nouveaux joueurs. Au début de saison, j’ai dit qu’on pouvait tout supporter même s’il y aura des blessures importantes. Mais on reste à l’écoute des opportunités. C’est une possibilité que nous avons », a-t-il ajouté.

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Luis Enrique : « perdre trois joueurs dans le même match, c’est bizarre »

Mais Luis Enrique a également affiché sa confiance en la capacité du Géorgien à revenir au meilleur niveau après ce traumatisme aux ligaments croisés. « Il reviendra plus fort, je n’ai pas de doute », a-t-il affirmé, tout en précisant que le PSG ne comptait pas bouleverser ses habitudes malgré cette blessure. Le coach parisien entend toutefois continuer à faire évoluer ses choix afin de préserver l’imprévisibilité de son équipe. « Perdre trois joueurs dans le même match, c’est bizarre. C’est une motivation pour nous en tant qu’équipe », a-t-il conclu.

Cependant, il refuse de céder à l’inquiétude malgré les blessures qui touchent son effectif. « Non, on ne va pas se relâcher. On est une famille », a assuré l’entraîneur du PSG, rappelant que les absences font partie des exigences du très haut niveau. Le technicien espagnol estime que son équipe conserve la même identité avec ou sans certains cadres, citant notamment les rencontres face au FC Barcelone, disputées en partie sans Ousmane Dembélé, Marquinhos ou Khvicha Kvaratskhelia. « On a montré qu’on jouait de la même manière. C’est ça notre force ». L’OL est prévenu, pour lundi soir.