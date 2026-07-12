« On n’écoute pas ce qui se dit » : la réponse d’Ibrahima Konaté à Lamine Yamal

Après avoir éliminé le Maroc, l’Équipe de France n’est plus qu’à 90 minutes, ou plus, d’une troisième finale de Coupe du Monde consécutive. Mais pour atteindre l’ultime marche de la compétition, les Bleus devront battre l’Espagne de Lamine Yamal, en demi-finale, mardi soir (21h). Une rencontre au parfum de déjà vu, au vu du passif entre les deux nations sur les deux dernières années, la Roja ayant battu les Tricolores à l’Euro 2024 (2-1), puis en Ligue des Nations à l’été 2025 (5-4), toujours au stade des 1/2. Quelques minutes après la victoire espagnole face à la Belgique en 1/4 (2-1), Lamine Yamal avait lancé un avertissement aux Bleus : « nous avons battu la France lors de nos deux dernières rencontres. Si la France doit craindre quelqu’un, c’est nous (…) On verra bien ce qui se passera, mais on n’a pas peur. »

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Invité à répondre aux propos du jeune prodige du FC Barcelone, Ibrahima Konaté s’est finalement montré très détendu à ce sujet. « Non, non, non… En toute honnêteté, on n’écoute pas ce qui se dit, a expliqué le nouveau joueur du Real Madrid, en conférence de presse, ce dimanche. Il ne faut avoir peur de personne, rester dans cette humilité et ne pas tomber dans ce piège, surtout à ce moment de la compétition. Maintenant, il peut dire ce qu’il veut, on va essayer de se préparer du mieux possible. Et à la fin du match, on verra pour qui ce sera favorable. »