Rennes : Adrien Thomasson défend Franck Haise

Hier soir, Rennes a été battu 4 à 0 par l’OL. Après le match, Adrien Thomasson est revenu sur ce match. «Quand on perd 4-0, il y a de la déception. C’est une soirée à oublier. Il va vite falloir passer à autre chose. Je pense que la trêve internationale va nous faire du bien pour nous reposer et recharger les batteries pour repartir dès le prochain match de championnat. Il va falloir oublier cette très mauvaise prestation. C’est difficile à expliquer à chaud. Je pense qu’il faut revoir le match. On est tombé sur une équipe qui était meilleure que nous, il faut le reconnaître. C’est dur à accepter. Ils ont été très efficaces sur leur première situation. On savait qu’ils étaient performants sur les transitions et ils l’ont montré. Malheureusement, je pense qu’on a fait des erreurs qui nous ont coûté pas mal de buts.»

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Il a ensuite dédouané son entraîneur Franck Haise, qui a pourtant assumé sa part de responsabilité face aux médias. «On savait très bien que le coach voulait apporter de la fraîcheur dans l’équipe. Ce soir (hier), malheureusement on a perdu le match. Mais on a perdu tous ensemble. Mais ça ne sert à rien de mettre en avant les choix de l’entraîneur. Ce soir, ça n’a pas fonctionné. Mais on a aucune preuve que s’il n’y avait pas eu tous ces changements, on aurait fait mieux. » Haise peut compter sur Thomasson pour le soutenir contre vents et marées.