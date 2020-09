OM : Villas-Boas mécontent de l'arbitrage

La suite après cette publicité

Le Classique entre le PSG et l'OM a accouché d'une rencontre très tendue, qui s'est terminée avec 5 expulsions, 14 cartons jaunes et des décisions arbitrales contestables. Si Leonardo a poussé un coup de gueule côté parisien, l'OM avait aussi des choses à redire sur l'arbitrage. L'entraîneur André Villas-Boas est revenu en conférence de presse sur le cas Neymar et sur le deuxième but, valable, annulé à son équipe.