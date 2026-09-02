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Atlético : le nouvel objectif de Julian Alvarez

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Julian Alvarez face à Villarreal @Maxppp

Julian Alvarez reste à l’Atlético de Madrid. Jusqu’en janvier, du moins, où de nouvelles offensives du Barça mais aussi d’autres clubs sont attendues. Après un été très compliqué, l’attaquant argentin, qui rêvait de rejoindre la Catalogne, va donc continuer de défendre la tunique rouge et blanche, lui qui n’a disputé qu’un petit match pour l’instant cette saison.

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Et comme l’indique AS, son objectif est clair : inverser la tendance et se remettre les supporters colchoneros dans la poche. une rédemption qui se fera à base de buts, et l’attaquant sait qu’il va devoir être très performant pour se rabibocher avec les fans, qui sont très en colère contre lui. Un sacré challenge pour le joueur formé à River Plate…

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