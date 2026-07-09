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Ruben Amorim veut retenir Luka Modrić à tout prix

Par Sasha Nahon
1 min.
Modric @Maxppp

Ruben Amorim a été officiellement présenté comme le nouvel entraîneur de l’AC Milan. Accompagné du président Gerry Cardinale, le technicien portugais a profité de sa première conférence de presse pour évoquer ses ambitions avec les Rossoneri et revenir sur plusieurs dossiers, dont celui de Luka Modric, pilier du vestiaire milanais depuis son arrivée au club il y a un an.

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Après une Coupe du Monde disputée avec la Croatie, le milieu de terrain de 40 ans va désormais profiter de quelques jours de repos avant de retrouver le groupe. « Modric ? Je pense qu’il sera de retour dans quelques jours, il doit maintenant se reposer après la Coupe du Monde », a expliqué Amorim. Le nouvel entraîneur milanais a également insisté sur l’importance du Ballon d’Or 2018 dans son projet : « Je veux que Luka reste, j’ai parlé avec lui et si besoin… j’irai le chercher en personne. » Avec l’objectif de ramener Milan au sommet, Amorim a affiché ses ambitions : « Nous voulons remporter notre deuxième étoile », en référence au 20e titre de champion d’Italie.

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