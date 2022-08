Troyes - Toulouse : les compositions officielles

Deuxième dimanche de ce mois d'août et second multiplex dominical pour les fans de notre cher et tendre Ligue 1. Le programme du jour ? Une rencontre attendue entre le Toulouse FC, tout juste revenu au sein de l'élite aprés sa victoire dans le championnat de Ligue 2 lors du dernier exercice, et l' ESTAC, déterminé a remporter son premier match a domicile, au Stade de l'Aube, cette saison. Après une première sortie plutôt convaiquante face à l'OGC Nice la semaine passée, ponctuée par un bon nul (1-1), le TFC tentera de confirmer la bonne impression laissée. Une rencontre qui sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 15h.

Pour cette deuxième sortie de la saison, place à la continuité pour le Toulouse FC et son entraineur tricolore, Philippe Montanier. Le technicien toulousain a en effet décidé de reconduire son système fétiche, le 4-3-3, articulé autour de sa star au milieu de terrain et véritable métronome, Branco Van den Boomen. Buteur lors de sa première titularisation avec sa nouvelle formation dimanche dernier, Thijs Dallinga est logiquement reconduit à la pointe de l'attaque. Ce dernier sera accompagné de Zakaria Aboukhlal et Rafael Ratao dans le secteur offensif. Du côté de Troyes, Bruno Irles reconduit le même schéma tactique que lors de la défaite face à Montpellier lors de la première journée de Ligue 1 (2-3), le 4-5-1, emmené par Mama Baldé, à nouveau aligné en pointe. Renaud Ripart et Xavier Chavalerin auront la lourde tâche d'animer les couloirs. A noter le retour dans le groupe d'Adil Rami, absent face au MHSC mais bel et bien présent ce dimanche.

Compositions des équipes :

Toulouse : Dupé - Desler, Rouault, Nicolaisen, Sylla - Dejaegere, Spierings, Van den Boomen - Aboukhlal, Dallinga, Ratao

Troyes : Gallon - Porozo, Bruus, Palmer Brown,Salmier, Larouci - Ripart, Tardieu, Kouame, Chavalerin - Baldé

