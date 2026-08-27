Le Havre accueille Touba

Comme révélé par nos soins hier, Ahmed Touba s’est engagé au Havre. C’est désormais officiel. Le défenseur axial gauche arrive en prêt du Panathinaikos.

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Sous les projecteurs : Ahmed Touba. 💡



Le défenseur axial gauche arrive en prêt du Panathinaikos. ✍️



Bienvenue au Havre Athletic Club, Ahmed. 🙋‍♂️ pic.twitter.com/Z2iWOU44ce — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) August 27, 2026

Il vient donc renforcer la défense havraise, et portera le numéro 5. Après avoir évolué en Belgique, en Bulgarie, aux Pays-Bas, en Turquie, en Italie et donc en Grèce, il va découvrir la Ligue 1.