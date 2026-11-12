OL : l’AC Milan force pour le retour de Zachary Athekame !

Le 30 octobre dernier, Gerry Cardinale, le patron de l’AC Milan, s’était montré très clair dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport sur la stratégie des Rossoneri pour le prochain mercato hivernal. « En janvier, sur le marché des transferts, nous continuerons à être agressifs, opportunistes, et je continuerai à renforcer notre banc. Mon style, c’est d’agir avec détermination et rapidité. Pour moi, ce qui compte, c’est d’obtenir ce que nous voulons, des joueurs dignes de Milan. Je ne gaspillerai pas d’argent, mais quand je me mets en tête de recruter un joueur, je fais tout ce que je peux pour y parvenir. »

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Ce jeudi, le journal au papier rose confirme que le club lombard compte enrôler au moins deux, voire trois recrues au mois de janvier. Un recrutement ciblé en défense, puisqu’un axial et un latéral sont espérés. En charnière centrale, Matteo Gabbia et Fikayo Tomori sont indisponibles pour plusieurs semaines. Pour compenser leur absence, Milan penserait à Gonçalo Inácio (Sporting CP) ainsi qu’à Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise). Deux éléments estimés respectivement à 35 M€ et 5 M€ par le site spécialisé Transfermarkt.

Milan veut blinder sa défense

Et ce n’est pas tout : Milan veut également attirer un latéral. Le mois dernier, cette rumeur avait fait grand bruit dans le Rhône, puisque la presse transalpine assurait que les Rossoneri souhaitaient casser le prêt de Zachary Athekame (21 ans), actuellement cédé à l’Olympique Lyonnais (2 buts, 3 passes décisives en 10 matchs de L1) jusqu’à la fin de la saison. Une information qui avait été qualifiée de « fake news » par celui qui n’est aujourd’hui plus l’entraîneur des Gones, Paulo Fonseca. Pas de quoi freiner les ardeurs milanaises.

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Le quotidien assure que l’idée de rapatrier l’international suisse (4 sélections) est bel et bien d’actualité et que « si le "Diavolo" (surnom de l’AC Milan, ndlr) faisait pression auprès des Français, un accord sur le retour immédiat d’Athekame pourrait tout de même être trouvé, bien que des questions de forme et de relations soient également en jeu ». Milan tentera-t-il d’aller au bout de ce dossier, quitte à se froisser avec l’OL ? Chez les observateurs des Gones, il semble impensable de voir Athekame plier bagage après seulement six mois passés dans la capitale des Gaules. Mais le départ soudain de Fonseca au Sporting CP avant la mi-saison a une nouvelle fois prouvé que le monde du football peut remettre en question n’importe quelle certitude.