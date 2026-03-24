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CAN 2025 : le Sénégal a saisi le TAS ce mardi

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Les joueurs du Sénégal lors de la remise du trophée de la CAN 2025 @Maxppp

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a officiellement déposé un recours auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) ce mardi pour contester la perte de son titre de champion d’Afrique. Cette décision fait suite à la destitution des Lions de la Teranga "sur tapis vert" il y a une semaine, soit deux mois après leur victoire sur le terrain face au Maroc lors d’une finale de CAN marquée par de vives tensions.

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Moussa Mbaye, membre du Comité exécutif de la FSF, a précisé, au Parisien, que cette contre-attaque judiciaire sera menée avec « froideur et lucidité » par un avocat expert des contentieux sportifs. Ce dernier est notamment connu pour avoir fait annuler, par le passé, des sanctions de la CAF contre le Maroc. La Fédération appelle les supporters à la patience et à se fier uniquement aux communications officielles durant cette procédure internationale.

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