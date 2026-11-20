Nouvelles retrouvailles en approche. Ce vendredi, le tirage au sort de la phase à élimination directe de Ligue des Nations a réservé un adversaire de taille à l’Espagne. Longtemps premiers de leur groupe devant l’Angleterre, les champions d’Europe et du monde en titre ont été battus à domicile par les Three Lions (2-3), lors de la dernière journée. Une défaite qui a mis fin à l’impressionnante série de 43 matchs sans revers et l’a reléguée à la deuxième place. Résultat : les hommes de Luis de la Fuente retrouveront la France, première de sa poule, dès les 1/4 de finale. Pour la quatrième fois en trois ans, Espagnols et Français vont donc se retrouver en compétition officielle. Face à la sélection entraînée désormais par Zinédine Zidane, la Roja va tenter de poursuivre sa belle série contre les Français. Sur les trois dernières confrontations, elle est toujours repartie avec la victoire : en demi-finale de l’Euro 2024 (2-1), puis dans ce match fou en Ligue des Nations 2025 (5-4), avant la leçon collective infligée en 1/2 de la Coupe du Monde, en juillet dernier (0-2).

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De l’autre côté des Pyrénées, ce nouvel affrontement est déjà pris très au sérieux. Le quotidien madrilène AS considère la France comme « l’os le plus dur à rencontrer », d’autant plus que le match retour se disputera dans l’Hexagone. Le média souligne aussi les changements apportés par Zinédine Zidane, dont « l’entrée de joueurs comme Da Cunha au milieu de terrain ou le retour d’Eduardo Camavinga qui donnent un autre caractère au milieu de terrain. ». Évidemment, le journal ibérique insiste aussi sur la puissance offensive des Bleus, avec surtout « Kylian Mbappé et ses records de buteur », ainsi que « le déséquilibre de Michael Olise ». Pour Marca, cette seconde place a conduit l’Espagne « sur la voie la plus difficile de la Ligue des Nations », avant d’évoquer la réaction de Zidane après ce tirage au sort.

Des comptes à régler entre Espagnols et Français

Le média catalan Mundo Deportivo parle d’un « tirage ultra-pimenté » pour qualifier cette affiche tandis que la SER évoque « un duel où les comptes sont encore à régler », en référence aux dernières confrontations entre les deux nations. Le média OkDiario met en avant « tout le potentiel offensif et la solidité » affichés par les Tricolores lors de la phase de groupes face à la Belgique et à la Turquie. Malgré cette méfiance affichée par la presse, la Fédération espagnole veut aborder ce rendez-vous avec ambition.

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La presse espagnole a-t-elle raison de se méfier de la France ? OUI, la France a une attaque redoutable et a démarré une nouvelle dynamique sous Zidane. NON, l'Espagne reste sur trois victoires d'affilée face aux Bleus, avec la manière. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

« C’est un adversaire coriace, comme l’aurait été n’importe quel autre, ce qui témoigne de la difficulté de cette compétition. Ce sera la revanche de la demi-finale de la Coupe du Monde d’il y a quatre mois, lors de laquelle, en plus de remporter la victoire, nous avons donné une très bonne image de nous-mêmes, a expliqué Aitor Karanka, directeur du développement au sein de la Fédé ibérique (RFEF). L’ancien défenseur central a ensuite fixé l’objectif clair de la sélection : « c’est désormais notre objectif : rester l’équipe que nous avons été lors de la Coupe du Monde, renouer avec la victoire et faire preuve de cette humilité, de cette ambition et de cette soif de victoire qui caractérisent cette équipe. » Autant dire que cette double confrontation s’annonce déjà alléchante. Le match aller se déroulera le 25 mars prochain à Mestalla (Valence), avant la manche retour au Stade de France (Saint-Denis), trois jours plus tard.