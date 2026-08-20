Munir El Haddadi rebondit en D2 espagnole

Munir El Haddadi est de retour en Espagne. Libre depuis son départ d’Esteghlal Téhéran, où il a disputé 18 matchs pour 3 buts et 2 passes décisives, l’attaquant de 30 ans s’est officiellement engagé avec Albacete pour deux saisons. L’ancien grand espoir du FC Barcelone rejoint ainsi la deuxième division espagnole après la seule expérience de sa carrière professionnelle en dehors du pays, une saison passée en Iran.

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¡Cómo le pega a Munir ser del Alba! 🤍



El talentoso atacante, con un palmares muy extenso, firma por dos temporadas con nuestro equipo.



¡Bienvenido @Munirhaddadi! — Albacete Balompié 🤍 (@AlbaceteBPSAD) August 20, 2026

Formé à La Masia, Munir avait explosé très jeune avec le Barça, remportant notamment la Youth League en 2014 avant d’intégrer l’équipe première de Luis Enrique et de faire partie du groupe auteur du triplé Liga-Ligue des champions-Coupe du Roi en 2014-2015. Après Barcelone, l’international marocain a multiplié les expériences en Liga avec Valence, Alavés, Séville, Getafe, Las Palmas et Leganés. Son passage à Alavés reste notamment marqué par 14 buts en 37 rencontres, tandis qu’il a disputé 113 matchs avec Séville et remporté la Ligue Europa. Avec 267 apparitions en Liga et plus de 400 matchs officiels dans sa carrière, Munir apporte désormais toute son expérience à Albacete.