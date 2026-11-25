« Le Real Madrid a fait un grand match. En jouant comme ça, c’est un candidat au titre en Ligue des Champions. Ils progressent énormément au fil des semaines. Il se passe quelque chose au Real Madrid, attention ». Les propos de Thierry Henry sur le plateau de CBS Sport après la lourde victoire madrilène face au PSV mardi soir (5-1) ont rapidement fait le tour du web. Et force est de constater que pour beaucoup de fans et d’observateurs, la légende d’Arsenal a plutôt raison. Un constat qui aurait pu sembler un peu fou lors du début de saison poussif des troupes de José Mourinho, mais qui semble désormais totalement légitime et crédible, alors que les Blancos ont remporté leurs cinq matchs disputés dans la plus prestigieuse des compétitions européennes pour l’instant.

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Il faut dire que de l’autre côté des Pyrénées, beaucoup attendaient déjà le Special One le couteau entre les dents, prêts à dégainer à la moindre petite série de mauvais résultats. Lors des premières journées de Liga, les défaites face au Betis et à l’Atlético et certaines victoires obtenues à l’arrachée contre des clubs de bas de tableau avaient déjà installé un petit climat de crise du côté de la capitale. En plus du Portugais, certains joueurs étaient aussi dans le viseur de l’opinion publique madrilène, Kylian Mbappé en tête de liste. Mais très vite, José Mourinho a su redresser la situation. Ce Real Madrid, souvent malmené par des équipes inférieures ces dernières années, souvent nonchalant et passif à la récupération du ballon, est redevenu un monstre compétitif.

Mourinho a trouvé la formule

S’il n’a rien révolutionné sur le plan tactique, misant sur ce 4-2-3-1 qui était annoncé depuis sa nomination, José Mourinho est en train de construire une équipe difficile à manœuvrer pour les adversaires. Si on met de côté les quelques séquences où on peut constater un manque de concentration face à des adversaires moins coriaces, comme lors de la première période face au PSV, ce Real Madrid concède très peu d’occasions. Le duo Huijsen-Konaté s’avère très complémentaire, bien aidé par le travail collectif défensif que les joueurs ne rechignent plus à faire. L’équipe récupère le ballon assez rapidement, et on a vu plusieurs fois cette saison le pressing des joueurs offensifs provoquer des erreurs des défenseurs adverses qui ont mené à des occasions et même des buts.

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Ce Real Madrid est-il un candidat sérieux pour la Ligue des Champions ? Oui, c'est même le favori Oui, il fait partie des candidats sérieux Pas convaincu pour l'instant Non, impossible que ce Real Madrid gagne la LDC Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Il a aussi su corriger certains problèmes, et l’apparition de Bernardo Silva au milieu de terrain dans le onze titulaire (il avait commencé la saison sur le banc) ainsi que le repositionnement de Fede Valverde en tant que latéral droit sont une franche réussite. Pour beaucoup, c’est même cet ajustement qui a provoqué ce déclic positif, que l’on peut dater à cette victoire 4-1 face à Leipzig le 21 octobre, quelques jours avant le Clasico remporté face au Barça. Surtout, le Portugais a réussi à créer un cadre idéal pour que ses individualités s’épanouissent. Jude Bellingham affiche un niveau exceptionnel, Kylian Mbappé empile les buts, Arda Güler régale sur le côté droit et Yan Diomandé s’est bien adapté et progresse de match en match. Seule ombre au tableau pour l’instant : un Vinicius Jr que Mourinho ne parvient pas à relancer. Revenu à Madrid avec cette étiquette d’entraîneur plutôt défensif, le Lusitanien a réussi à créer une animation offensive cohérente et imprévisible. L’équipe est ainsi capable d’attaquer en transition rapide via ses dragsters Mbappé, Valverde ou Diomandé, comme elle sait aussi mettre le pied sur le ballon et construire de façon un peu plus posée, avec Bernardo Silva, Güler et un Bellingham létal entre les lignes.

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Le retour du roi d’Europe ?

L’apport du banc est aussi assez intéressant cette saison, et permet à Mourinho de trouver des solutions en cours de match, avec les entrées en jeu de Carlos Espi qui sont pratiquement toujours décisives par exemple et qui ont rapporté énormément de points. Toutes les pièces du puzzle s’emboîtent parfaitement pour l’instant, même s’il y a encore certains points d’amélioration évidents. Peut-être plus au niveau mental, avec ces quelques moments faibles lors des premières périodes mentionnés plus haut, que sur le plan tactique ou individuel. Il faut aussi espérer pour les Merengues qu’une dépendance à certains joueurs comme Bernardo Silva ou Jude Bellingham ne soit pas en train de se créer, en vue de possibles absences à l’avenir.

Mais on le sait, et on l’a beaucoup vu lors des Ligues des Champions remportées sous Ancelotti et Zidane, la réussite du Real Madrid en Europe ne dépend pas uniquement de questions tactiques, techniques ou individuelles. Il y a, autour de ce club, une sorte d’aura et de mystique qui fait que même lors de moments difficiles ou lors de matchs où il est complètement dominé, le Real Madrid peut s’en sortir et gagner. Un ADN Real Madrid qui avait un peu disparu ces dernières années, et qu’on revoit cette saison, notamment grâce à cette capacité assez incroyable à exprimer à fond ses moments forts. Les Madrilènes ont par exemple battu l’Inter (2-1) et la Roma (3-4) dans des rencontres où ils ont été menés et dominés, comme à la belle époque. Pas plus tard que le week-end dernier, la bande de Kylian Mbappé a aussi pris les trois points face au Celta (2-1) en Liga grâce à un but de Carlos Espi en toute fin de match. Clairement, ce Real Madrid commence à faire très peur et il faudra compter sur lui lors des gros rendez-vous européens du printemps…