PSG, Espagne : ça tourne au cauchemar pour Ferran Torres

Ferran Torres traverse une période très délicate. Après des débuts particulièrement convaincants sous les couleurs du Paris Saint-Germain, l’attaquant espagnol peine désormais à retrouver son efficacité devant le but. Face à Troyes, lors du dernier match avant la trêve, le Parisien avait multiplié les occasions manquées lors de la victoire des siens (1-0). Une prestation frustrante qui a prolongé une série de huit rencontres sans marquer, alors qu’il avait trouvé le chemin des filets à sept reprises lors de ses six premières apparitions avec le club de la capitale.

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Son dernier but remonte au 20 septembre, lors de la victoire face à l’Olympique de Marseille. En Ligue des champions, il n’a plus marqué depuis son triplé contre le Slovan Bratislava. Mais cette baisse de régime se fait également ressentir en sélection espagnole. Lors du déplacement à Wembley face à l’Angleterre, le 26 septembre dernier, Ferran Torres avait déjà manqué plusieurs occasions franches. Après un but refusé pour hors-jeu, il avait notamment échoué à deux reprises face à Jordan Pickford.

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Ferran Torres n’est pas entré en jeu contre l’Angleterre

Et cela ne s’est pas arrangé lors de ce dernier rassemblement. Face à République tchèque, le 12 novembre, Ferran Torres avait pourtant une nouvelle occasion de se relancer avec la sélection espagnole. Titularisé à la pointe de l’attaque en l’absence de Mikel Oyarzabal, l’attaquant parisien n’a toutefois pas particulièrement convaincu. Malgré la victoire de la Roja (2-0), il n’a pas réussi à trouver le chemin des filets et a été remplacé à la 65e minute. Une prestation qui n’a donc pas permis à l’ancien Barcelonais de faire le plein de confiance.

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Et la concurrence ne joue pas forcément en sa faveur. Pour la rencontre suivante face à l’Angleterre, dimanche, Ferran Torres n’a cette fois pas été utilisé par Luis de la Fuente, restant sur le banc lors de la défaite espagnole (2-3). « Ferran, dans cette équipe, si tout le monde est en parfait état, il est remplaçant. Si Oyarzabal est en forme, le titulaire, c’est Oyarzabal », pouvait-on entendre sur la Cope. Une mauvaise passe pour l’attaquant du Paris Saint-Germain, qui sera très attendu à son retour dans la capitale.