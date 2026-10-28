Les premiers votes étranges du Ballon d’Or 2026 sont connus

La cérémonie du Ballon d’Or 2026 a livré son verdict mais les discussions sont loin d’être terminées. Alors que Harry Kane a été sacré, les premiers votes des journalistes commencent à être dévoilés et certaines décisions font déjà beaucoup parler. Comme chaque année, les choix individuels réservent leur lot de surprises, voire d’incompréhensions. Lamine Yamal, annoncé parmi les trois grands favoris, se retrouve parfois très loin des premières places, tandis que d’autres joueurs bénéficient d’une confiance inattendue. De quoi relancer les débats autour de la crédibilité de certaines sélections et de la manière dont les votants hiérarchisent les performances de la saison.

La suite après cette publicité

Pour rappel, le scrutin repose sur trois critères précis. Les journalistes doivent d’abord prendre en compte les performances individuelles et le caractère décisif des joueurs, puis les résultats collectifs et les trophées remportés avec leur équipe. Enfin, le jury doit également tenir compte de la classe et du fair-play des candidats. Chaque représentant d’un pays sélectionné établit son propre classement, en attribuant des points aux dix joueurs retenus. Un système qui laisse forcément une part de subjectivité, mais qui n’empêche pas certaines décisions de surprendre, surtout lorsque des stars annoncées parmi les prétendants au sacre disparaissent presque totalement des listes.

La suite après cette publicité

Lamine Yamal absent de deux Top 10

Le cas de Lamine Yamal illustre parfaitement ces écarts de perception. Le journaliste biélorusse ne l’a même pas intégré dans son top 10, préférant placer Lionel Messi en première position devant Rodri et Harry Kane. Le représentant croate a, lui aussi, complètement écarté le jeune Espagnol, avec Rodri en tête devant Erling Haaland et Messi. À l’inverse, le journaliste colombien a placé Yamal à la cinquième position avec Julián Quiñones qui gratte le top 10, tandis que son homologue vietnamien a classé le prodige catalan quatrième. Son confrère équatorien place Yamal 5ème avec trois Français (Olise, Dembélé, Mbappé) dans le top 4. Le vote monténégrin est révélateur de ces divergences, puisque le joueur du FC Barcelone n’y occupe que la quatrième place, derrière Kane, Khvicha Kvaratskhelia et Messi. Des choix qui contrastent avec le statut de phénomène du jeune champion du monde espagnol.

Autre curiosité, Rodri apparaît à la première place de plusieurs classements, alors que son statut ne fait pas l’unanimité dans les votes individuels. Le milieu espagnol a terminé en tête chez les journalistes croate, vietnamien et tchèque. Ce dernier plaçant aussi Kylian Mbappé à la deuxième position et Messi sur la troisième marche. La recrue du FC Barcelone est également 2ème chez nos amis italiens. Le scrutin tchèque réserve d’ailleurs une surprise supplémentaire avec Harry Kane, relégué à la dixième place malgré son statut de futur vainqueur. À l’opposé, le journaliste kosovar a placé l’attaquant anglais en tête, devant Mbappé et Kvaratskhelia. Le Géorgien s’invite ainsi dans le top 3 de plusieurs votants, dont celui du journaliste roumain, tandis que Pau Cubarsí a décroché la troisième place du journaliste suisse et la septième du représentant croate. Vitinha figure aussi dans le top 10 croate, preuve que les votes peuvent réserver des hiérarchies très différentes d’un pays à l’autre.