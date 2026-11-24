Le Sénégal conteste formellement les accusations évoquées par la Fédération Royale Marocaine de Football dans le dossier de la finale de la CAN 2025. Selon les informations de RMC Sport, plusieurs sources proches des dirigeants de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) nient catégoriquement l’existence d’un appel téléphonique entre Abdoulaye Fall, président de l’instance, et le juriste allemand désigné parmi les trois arbitres du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour statuer sur cette affaire.

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Cette réaction intervient après une démarche officielle de la partie marocaine auprès du TAS. Comme révélé précédemment, le conseil juridique de la FRMF a adressé un courrier à l’instance pour signaler un prétendu « incident », affirmant qu’une communication téléphonique aurait eu lieu dimanche entre les deux hommes. La Fédération marocaine a également indiqué se réserver le droit d’engager des recours. Une version désormais contestée par le camp sénégalais, alors que le TAS doit trancher le litige autour de la finale de la CAN.