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Ligue 1

PSG : Maghnes Akliouche inscrit son premier but contre Le Mans

Par Sasha Nahon
1 min.
Maghnes Akliouche @Maxppp
PSG 3-1 Le Mans

Maghnes Akliouche a enfin débloqué son compteur sous les couleurs du Paris Saint-Germain ! À l’occasion de la sixième journée de Ligue 1, alors que le club de la capitale menait 2-1 face au Mans au Parc des Princes, l’international français a inscrit son premier but avec le PSG à la 67e minute. Trouvé sur son côté droit par un coéquipier, l’ancien Monégasque a accéléré avant de repiquer légèrement vers l’intérieur et de tenter sa chance à l’entrée de la surface. Plutôt que d’enrouler sa frappe vers le second poteau, le milieu offensif a choisi de fermer son pied pour surprendre le gardien manceau au premier poteau. Une finition parfaitement exécutée qui a permis aux Parisiens de prendre deux buts d’avance (3-1).

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Ce premier but parisien met fin à plusieurs mois de disette pour Maghnes Akliouche, qui n’avait plus trouvé le chemin des filets. En marquant face au Mans, Akliouche débloque ainsi son compteur avec sa nouvelle équipe et participe à la victoire qui se dessine pour les hommes de Luis Enrique.

Pub. le - MAJ le
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