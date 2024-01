Man Utd prépare un dégraissage à 100 M€

Manchester United veut se débarrasser de ses indésirables. Ce matin, la presse anglaise a annoncé que les Mancuniens sont prêts à brader Casemiro. Le Brésilien, qui coûte cher au niveau de son salaire et des diverses primes, est invité à s’en aller. On évoque une résiliation de contrat avec une indemnité de départ d’environ 23 millions d’euros. Mais il n’est pas le seul joueur dont veut se séparer le club anglais. Outre Raphaël Varane, Jadon Sancho et Antony sont sur le marché.

Le London Evening Standard explique que les pensionnaires d’Old Trafford veulent vendre les deux joueurs d’ici cet été. Concernant l’Anglais, qui a été envoyé en prêt au BVB afin que sa cote remonte, le prix de départ a été fixé à 50 M£, soit un peu plus de 58 M€. Le même montant sera demandé pour le Brésilien, acheté 95 M€ en 2022. Sancho, lui, avait été acheté 85 M€ en 2021. Dans les deux cas, les Red Devils perdront de l’argent. Dans l’idéal, ils aimeraient envoyer ces deux joueurs en Arabie saoudite pour récupérer donc 100 M€.