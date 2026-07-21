Lens : Joseph Oughourlian ne regrette pas le départ de Pierre Sage

Pierre Sage ne sera resté qu’une saison à Lens mais elle restera longtemps dans la mémoire du club. 2e de Ligue 1 après avoir longtemps bataillé avec le PSG, le club a également remporté la première Coupe de France de son histoire en battant l’OGC Nice en finale 3-1. Mais poursuivre sur cette lancée ne sera pas possible. Dès la fin du printemps, les premières rumeurs de départ de certains joueurs, de cadres et même de l’entraîneur ont fleuri ici ou là. La direction des Sang et Or n’a pas voulu, ou n’a pas pu les conserver, refusant de produire la même erreur de garder des éléments en leur offrant de juteuses prolongations pour participer à la Ligue des Champions à l’été 2023. Pierre Sage aussi s’en est allé, cédant aux sirènes de la Premier League et de Crystal Palace. Joseph Oughourlian préfère le remercier pour les émotions qu’il a fait vivre au club.

La suite après cette publicité

«Pierre nous a tant apporté, il a été un élément clé de notre réussite l’an dernier, assure le président lensois à L’Equipe. J’imagine qu’il a été un peu comme nous, il a atteint ses objectifs avec plusieurs années d’avance, et comme c’est un vrai compétiteur, il a voulu passer à autre chose. Avec les moyens financiers qui sont les nôtres, on accepte que pour certains grands coaches ou joueurs, on sera un club de transition. Mais on est au-dessus d’une quelconque individualité, donc on ne va pas disparaître, comme on n’a pas disparu après le départ de Franck (Haise, en 2024). J’espère qu’il fera une super saison en Premier League. Nous, on va vivre notre vie». Selon l’homme d’affaires, il n’y a rien à regretter. «Il n’y a vraiment aucune rancoeur. Il peut y avoir de très mauvais divorces, mais là, ça a été à l’amiable. Même si, sur la forme, ce n’était peut-être pas parfait, par rapport à ce que Pierre nous a apporté et la saison extraordinaire qu’il a faite, ça me semble vraiment un détail».