CdM 2026 : jusqu’à 11 000 dollars par billet pour assister à la finale

La FIFA devient l’ennemi des supporters en ce mois d’avril. En effet, mercredi, l’instance a ouvert une quatrième et dernière phase de vente des billets pour la finale de la Coupe du Monde, sur la base d’un système "premier arrivé, premier servi". Cependant, lors de leur arrivée sur le site, certains fans ont clairement disjoncté. Tout en sachant que les premiers tarifs étaient très élevés, les supporters ont à tout prix voulu obtenir une place, mais les tarifs étaient encore plus exorbitants. Comme l’indique le Daily Mail, certains tickets grimpaient jusqu’à 10 990 dollars (soit 9 526 euros), ce qui signifie une augmentation de 38% par rapport à la première phase de vente datant de fin d’année 2025.

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Alors que durant l’attribution du tournoi aux trois pays organisateurs (les Etats-Unis, le Canada et le Mexique), une promesse concernant des prix plus bas avait été faite, aucune n’a finalement vu le jour… Des actes qui laissent beaucoup d’incompréhension chez les personnes qui voulait découvrir leur nation en Amérique du Nord. Pour rappel, la place la plus chère lors de la finale de la Coupe du monde 2022 — entre la France et l’Argentine — coûtait environ 1 390 euros. Les fans n’ont certainement pas fini de protester à quelques mois du lancement de la compétition, à moins qu’ils vendent leur maison pour assister aux matchs.