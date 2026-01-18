Rennes : la mise au point de Habib Beye sur Jérémy Jacquet

Suspendu pour la réception du Havre ce dimanche après-midi (1-1), Jérémy Jacquet pourrait quitter le Stade Rennais dans les prochains jours. En effet, le défenseur de 20 ans est courtisé par Chelsea, qui a fait de lui son objectif pour ce marché des transferts hivernal. Selon nos informations, un accord contractuel a même été trouvé entre le numéro 97 et les Blues, qui pourrait être la plus grosse vente de l’histoire du club breton, devançant ainsi le transfert de Jérémy Doku à Manchester City en 2023 (60 M€).

En conférence de presse d’après-match, Habib Bèye a été invité à évoquer ce dossier. « Aujourd’hui, Jérémy est un joueur très important pour nos objectifs, et si on venait à le laisser partir, j’estime qu’il faudrait revoir nos objectifs à la baisse. (…) Mais pour moi, c’est un non-sujet aujourd’hui », a-t-il indiqué.