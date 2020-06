Les dates des finales de la Coupe de France et de la Ligue connues

Le football est de retour en France ! En marge de l'Assemblée générale de la Fédération Française de Football, qui se déroulait ce vendredi matin, le président de la FFF, Noël Le Graet a confirmé les dates de la tenue des deux finales des Coupes nationales qui étaient pour le moment reportées à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19. On débutera par la finale de la Coupe de France au Stade de France le vendredi 24 juillet. Puis, on enchaînera avec le dernier match de l'histoire de la Coupe de la Ligue, le vendredi 31 juillet.

Le 24 juillet donc, nous aurons le droit à un Paris Saint-Germain-AS St Étienne. Et une semaine plus tard, les Parisiens défieront l'Olympique Lyonnais. La question est maintenant de savoir si le public sera présent ou non. Noël Le Graet a annoncé que pour le moment la FFF avait obtenu le feu vert pour une capacité de 5 000 personnes. Mais le boss du foot français va demander au gouvernement de l'autoriser à remplir le stade à 30% de ses capacités pour les deux finales. Réponse dans les prochains jours.