OM : Jean-Louis Gasset révèle quand il a été contacté

Jean-Louis Gasset s’est exprimé pour la première fois en tant qu’entraîneur principal de l’Olympique de Marseille. Présenté à la presse par Pablo Longoria, le nouvel homme fort de l’OM a parlé sans le moindre filtre. La preuve en révélant la date et heure exacte de la prise de contact de la part de la direction olympienne.

« J’ai été contacté dimanche vers 23h30. On m’a donné la nuit de réflexion. Il fallait que je donne ma décision le lundi matin. Je veux finir ma vie en n’ayant aucun regret et ce défi est l’un des plus beaux à relever », a lancé Gasset, qui a donc été appelé 30 minutes après la défaite de l’OM sur le terrain de Brest.