Le Bayern était dans l’attente mais peut désormais souffler, au moins pour Michael Olise. Après avoir perdu son Français et Harry Kane sur blessure hier soir face à Cologne (1-1), les nouvelles sont positives pour le premier. Comme l’indique L’Équipe, Olise souffre seulement d’une contusion au pied.

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L’international tricolore a des douleurs, mais pas de nature à inquiéter selon le quotidien. Il devrait même être en mesure de jouer cette semaine, soit face à Lille dès mercredi en Ligue des Champions, soit face à Hambourg samedi en championnat. Une bonne nouvelle aussi pour Zinédine Zidane, alors que l’inquiétude grandit autour de Désiré Doué, gravement blessé au genou face à Nice aujourd’hui et sûrement déjà forfait pour le quart de finale de Ligue des Nations face à l’Espagne au mois de mars.