Bayern Munich, Équipe de France : la blessure de Michael Olise est connue
Le Bayern était dans l’attente mais peut désormais souffler, au moins pour Michael Olise. Après avoir perdu son Français et Harry Kane sur blessure hier soir face à Cologne (1-1), les nouvelles sont positives pour le premier. Comme l’indique L’Équipe, Olise souffre seulement d’une contusion au pied.
L’international tricolore a des douleurs, mais pas de nature à inquiéter selon le quotidien. Il devrait même être en mesure de jouer cette semaine, soit face à Lille dès mercredi en Ligue des Champions, soit face à Hambourg samedi en championnat. Une bonne nouvelle aussi pour Zinédine Zidane, alors que l’inquiétude grandit autour de Désiré Doué, gravement blessé au genou face à Nice aujourd’hui et sûrement déjà forfait pour le quart de finale de Ligue des Nations face à l’Espagne au mois de mars.
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