PSG : Luis Enrique esquive le sujet Lucas Chevalier

Alors que Lucas Chevalier traverse une saison particulièrement difficile, marqué par une forte concurrence dans la hiérarchie des gardiens au PSG et une blessure qui le prive du déplacement face au Paris FC ce dimanche soir, sa situation sportive continue de susciter des interrogations. Écarté progressivement des plans de son entraîneur au profit de Safonov, le portier voit également la Coupe du Monde 2026 lui échapper. Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a néanmoins refusé d’entrer dans les détails concernant le cas individuel de son gardien.

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L’entraîneur espagnol s’est contenté de rester sur une ligne collective, évitant toute précision sur l’état de santé ou l’avenir immédiat de Lucas Chevalier : « ce n’est pas le moment de parler individuellement des joueurs. On est une équipe concentrée sur les derniers matchs. On a un match de Ligue 1 utile pour la Ligue des champions. C’est le moment de rester concentrés. Demain, ce sera un vrai test de ce que nous cherchons en tant qu’équipe. La situation individuelle n’est pas plus importante que l’équipe. Deux matchs, un match pour préparer la finale et la finale. C’est notre objectif ».