Ça démarre mal pour Angel Gomes à Wolverhampton

Angel Gomes s’est éloigné bien vite du bouillonnement marseillais. Ce ne fut pas vraiment de sa volonté car ses six mois au sein du club phocéen n’ont pas vraiment donné satisfaction. Arrivé libre en provenance du LOSC l’été dernier, l’Anglais a rapidement été propulsé dans le onze de départ par Roberto De Zerbi. Il a même démarré 6 des 7 premiers matchs de Ligue 1, se contentant d’un temps de jeu plus réduit en Ligue des Champions (4 entrées en jeu seulement). Il a surtout peu à peu reculé dans la hiérarchie, la faute à des performances poussives et une concurrence relevée.

La suite après cette publicité

Malgré une demi-volée élue plus beau but du mois de septembre contre Lorient, le joueur formé à Manchester United semblait empreinté sur le terrain. Son physique fluet a eu du mal à enchaîner les matchs et à se mettre en évidence dans les 30 derniers mètres, là où on l’attend. Sans doute rongé par un manque de confiance, dans une équipe à la recherche de son rythme de croisière qui plus est, timide et lisse, Gomes a fini par perdre du terrain. Alors que la pré-saison se présentait plutôt bien pour lui, c’est plutôt du côté des flops du mercato qu’il a rapidement été rangé. Les soutiens en interne n’ont pas changé la donne.

La suite après cette publicité

Un manque de caractère mis en évidence à Marseille

«Je sais que le foot c’est comme ça, tu as des moments bien et moins bien. Je trouve qu’il y a beaucoup de matches, le coach prend ses décisions, très tactiques. Angel est quelqu’un qui joue à un très haut niveau et qui est très pro, assurait Timothy Weah en conférence de presse début décembre. Il suit le coach. Aujourd’hui je suis fier de lui parce qu’on vient de loin. On se retrouve aujourd’hui à Marseille tous les deux et j’essaie de garder ça avec lui. C’est mon vrai frère et j’essaie de tout faire pour le mettre bien. On va se battre ensemble». La présence de l’Américain, très proche dans le vestiaire de Gomes, n’a pas suffi.

Dès le début de l’hiver, la situation s’est compliquée, au point de devenir un candidat au départ dès le mercato de janvier. Sur les deux derniers mois de compétition, il ne dispute que 8 minutes de Ligue 1 (en six matchs) et doit se contenter de la Coupe de France où il brille, mais face à des équipes amatrices (1 passe contre Bourg-en-Bresse, un but face à Bayeux). Après 20 matchs disputés toutes compétitions confondues (4 buts et 1 passe décisive), l’international anglais (4 sélections) est prêté de manière payante (1 M€) dans les toutes dernières du mercato hivernal à Wolverhampton avec une option d’achat de 7 M€.

La suite après cette publicité

Une blessure au dos dès son 3e match à Wolverhampton

Gomes a besoin de se relancer pour se donner une petite chance de participer à la Coupe du Monde mais le contexte est difficile. Le club est le cancre de la saison en Premier League. Sa situation est déjà désespérée avec plus de dix points à rattraper sur le premier non relégable. «Il était important de rejoindre un club où je me sens partie intégrante d’une équipe qui aspire à quelque chose de grand», affirmait-il lors de sa signature, convaincue de pouvoir performer sous les ordres de Rob Edwards, qu’il a bien connu chez les U20 anglais il y a quelques années où il officiait comme entraîneur adjoint.

Son nouveau coach lui a immédiatement fait confiance en le titularisant dès le match contre Chelsea (défaite 3-1). Il y a ensuite eu ce nul contre Nottingham Forest (0-0) et surtout ce match d’hier soir face à Arsenal, où les Wolves ont arraché un point après avoir remonté deux buts au leader (2-2). La soirée a bien mieux terminé qu’elle n’avait démarré. Gomes s’est blessé après 20 minutes de jeu, l’obligeant à abandonner ses partenaires. «C’est son dos, c’est une blessure un peu étrange… On verra comment il va, on espère qu’il ira bien, mais pour le moment il a le dos bloqué», pestait son coach.

La suite après cette publicité

On ne connaît pas encore la durée d’indisponibilité d’Angel Gomes (25 ans) mais il y a de quoi être un peu inquiet pour lui. Il avait déjà connu pas mal de pépins physiques au LOSC (14 matchs manqués la saison dernière), notamment au mollet. Plus inquiétant pour lui, les Wolves ont affiché un meilleur visage après la sortie du milieu de terrain, remplacé par Tolu Arokodare. Le natif de Londres n’a pas marqué de points pour les semaines à venir qu’il risque de passer à se soigner avant de revenir. Ce retour en Angleterre débute bien mal pour un élément en quête de confiance et de temps de jeu.