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Barrages Ligue 1

AS Saint-Étienne - OGC Nice : les compositions officielles

Par Maxence Venot
1 min.
Lucas Stassin @Maxppp
ASSE 0-0 Nice

Qui de Saint-Étienne ou de l’OGC Nice a un avenir en Ligue 1 ? Ce mardi soir, les Verts accueillent les Aiglons dans le cadre du barrage aller pour une place dans l’élite la saison prochaine. L’ASSE, troisième de Ligue 2 avec 60 points, s’est déjà défaite de Rodez, dans un premier barrage, aux tirs au but pour en arriver là.

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Le Gym, 16ème de L1 avec 32 unités, a lutté jusqu’à la dernière journée pour éviter la zone rouge et a perdu la finale de Coupe de France contre le RC Lens vendredi dernier (3-1). La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45.

Les compositions officielles :

ASSE

4-2-3-1
Officielle

Nice

3-4-3
Officielle
Pub. le - MAJ le
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