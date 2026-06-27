Équipe de France : la transformation totale de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé est arrivé à cette Coupe du Monde 2026 escorté par un flot de critiques. Des critiques justifiées sur le constat d’une saison délicate, où le nombre de buts inscrits en club n’a pas forcément compensé certains soucis d’attitude et quelques incompréhensions avec les supporters madrilènes. Et les supporters parisiens pouvaient s’amuser à comparer les séquences avec celles vécues lors des dernières saisons de Mbappé au PSG.

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Mais la Coupe du Monde est décidément la compétition qui inspire le plus le capitaine français. Finie la soupe à la grimace, place à un Kylian Mbappé de nouveau injouable. Médiatiquement, il a délivré un discours axé sur le collectif, avec toujours l’encouragement, le mot positif et jamais rabaissant malgré lui. Sur le terrain, il a enchaîné trois prestations abouties. Pas uniquement grâce à ses buts.

Il est irréprochable

Contre le Sénégal, l’Irak et la Norvège, il a d’ailleurs raté plusieurs occasions. Mais il n’a jamais joué tête baissée, il ne s’est pas dispersé à revenir chercher le ballon trop bas, il multiplie à nouveau les appels en profondeur, il navigue à nouveau sur le côté droit de l’attaque et plus seulement à gauche, il affiche une attitude exemplaire avec une capacité à exercer le planning, avec en bonus quelques retours défensifs remarqués. Si ce Mbappé n’avait pas cessé d’exister durant un temps, jamais il n’aurait accumulé autant de détracteurs ces derniers mois.

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Car il est désormais impossible de lui reprocher quoi que ce soit, le moindre geste, la moindre parole, la moindre moue. Sa joie sincère sur les buts de Dembélé, ses deux passes décisives, sa communication positive sur le terrain, tout cela a encore été remarqué contre la Norvège. Pleinement investi dans sa mission, celle de mener l’équipe de France vers un nouveau sacre mondial, Kylian Mbappé fait un sans-faute.