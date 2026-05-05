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Ligue des Champions

Arsenal : William Saliba évoque le PSG et le Bayern

Par Maxime Barbaud
1 min.
William Saliba avec Arsenal @Maxppp
Arsenal 1-0 Atlético

Arsenal sera donc en finale de Ligue des Champions le 30 mai prochain à Budapest. Le club anglais est venu à bout de l’Atlético de Madrid dans cette demi-finale retour (1-0) et s’apprête à retrouver la finale pour la première depuis 2006.

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Il y aura fort à faire en face puisque le Bayern et le PSG se disputent la dernière place. «Peu importe, que ce soit le Bayern ou le PSG, ça sera très dur, prévient William Saliba sur Canal+. Au moins, on a gagné, on va profiter de demain et on sera prêt pour le 30 mai.»

Pub. le - MAJ le
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