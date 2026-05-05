Ligue des Champions
Arsenal : William Saliba évoque le PSG et le Bayern
1 min.
@Maxppp
Arsenal sera donc en finale de Ligue des Champions le 30 mai prochain à Budapest. Le club anglais est venu à bout de l’Atlético de Madrid dans cette demi-finale retour (1-0) et s’apprête à retrouver la finale pour la première depuis 2006.
La suite après cette publicité
Il y aura fort à faire en face puisque le Bayern et le PSG se disputent la dernière place. «Peu importe, que ce soit le Bayern ou le PSG, ça sera très dur, prévient William Saliba sur Canal+. Au moins, on a gagné, on va profiter de demain et on sera prêt pour le 30 mai.»
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer