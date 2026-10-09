Mercato : le Real Madrid se lance à l’assaut d’un ancien protégé de José Mourinho !

Alors que José Mourinho a pris la parole ce vendredi matin pour venir au secours de Kylian Mbappé, la presse espagnole a de son côté envoyé une nouvelle rumeur mercato. En effet, le Real Madrid aurait commencé à prendre des renseignements sur Scott McTominay, le milieu de terrain de Naples qui s’est imposé comme l’une des révélations du football italien ces dernières semaines. Selon les informations relayées par Marca et plusieurs médias italiens, le club madrilène s’intéresserait de près à la situation de l’international écossais, dont l’avenir pourrait dépendre des négociations autour de son contrat. D’après Il Mattino, le Real aurait même sondé l’entourage du joueur alors que les discussions pour une prolongation à Naples seraient au point mort.

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Une piste intrigante, qui pourrait prendre de l’ampleur si aucun accord n’était trouvé entre le milieu de terrain et le club italien. Surnommé «le Maradona écossais», McTominay a changé de dimension depuis son arrivée à Naples à l’été 2024, après avoir quitté Manchester United. En Italie, le milieu de terrain de 29 ans a révélé une efficacité offensive remarquable, au point de devenir un élément majeur de son équipe et d’être récompensé pour ses performances en Serie A. Ses buts, son impact physique et sa capacité à se projeter vers l’avant auraient donc séduit le Real Madrid, toujours attentif aux profils capables d’apporter de nouvelles solutions dans l’entrejeu.

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Mourinho en facteur X ?

A noter d’ailleurs que derrière cette possible opération se cache un lien personnel qui pourrait peser dans la balance : celui qui unit McTominay à José Mourinho. Pour rappel, le technicien portugais avait lancé l’Écossais à Manchester United et entretenait une relation privilégiée avec lui. Mourinho l’appelait affectueusement «my boy», un surnom témoignant de la confiance accordée au joueur à ses débuts. Dans un entretien rapporté par Corriere della Sera, McTominay avait, de son côté, reconnu qu’il réfléchirait sérieusement à une proposition du Real Madrid si elle venait de son ancien entraîneur.

Une déclaration qui donne une dimension supplémentaire à cette rumeur de transfert, bien que le dossier soit encore loin d’être bouclé. Sous contrat avec Naples jusqu’en 2028, McTominay est, à l’heure où nous écrivons ces lignes, un cadre de l’effectif napolitain et le club italien n’a aucune raison de faciliter son départ. Une chose est sûre, les Merengues semblent, eux, bien déterminés à l’idée de lancer une offensive et devraient, selon The Sun, passer à l’action lors du prochain mercato hivernal. Un gros coup en préparation qui pourrait, dans le même temps, permettre à la Casa Blanca de retrouver cet équilibre dans l’entrejeu.