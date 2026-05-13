Man City : Pep Guardiola détruit la VAR

Comme à son habitude, Pep Guardiola n’a pas mâché ses mots. En effet, le coach de Manchester City s’est exprimé en conférence de presse avant la rencontre face à Crystal Palace (ce mercredi à 21h00) au sujet de l’arbitrage et de la VAR. Très frustré par ce système, l’Espagnol a notamment expliqué ne jamais avoir totalement fait confiance aux décisions arbitrales depuis son arrivée en Angleterre, estimant que certaines décisions relèvent presque du hasard en Premier League. « Nous avons perdu les deux finales de FA Cup parce que les arbitres n’ont pas fait leur travail correctement, même la VAR. Je n’ai jamais vraiment fait confiance à tout ça depuis mon arrivée il y a longtemps » a-t-il indiqué aux médias.

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Puis, le technicien de 55 ans a poursuivi. « J’ai toujours appris qu’il faut faire mieux, faire mieux, être dans une meilleure position pour faire mieux parce que la VAR, c’est un tirage au sort. La VAR n’a pas été installée le week-end dernier. C’est là depuis de nombreuses années, nous nous adaptons, et tout le monde le sait. J’ai toujours appris que quand tu perds le focus, tu es dans une situation dangereuse. La seule chose que nous pouvons faire, c’est faire mieux ». Avant de conclure la saison autour d’un duel pour le titre, Guardiola sort encore la sulfateuse.