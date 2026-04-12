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Ligue des Champions

Liverpool : Mohamed Salah devrait débuter face au PSG

Par Josué Cassé
Mohamed Salah avec Arne Slot @Maxppp
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Liverpool PSG
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Buteur lors de la victoire de Liverpool face à Fulham, ce week-end, Mohamed Salah devrait figurer dans le onze de départ des Reds pour recevoir le PSG en quarts de finale retour de Ligue des Champions, ce mardi.

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Pour rappel, le club de la Mersey s’est incliné 2 buts à 0 la semaine passée et aura fort à faire, qui plus est avec les absences de Curtis Jones, touché aux adducteurs samedi, mais aussi d’Alisson, Endo, Bradley et Leoni. Le jeune Rio Ngumoha (17 ans) devrait également débuter.

Pub. le - MAJ le
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