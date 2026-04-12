Liverpool : Mohamed Salah devrait débuter face au PSG

Buteur lors de la victoire de Liverpool face à Fulham, ce week-end, Mohamed Salah devrait figurer dans le onze de départ des Reds pour recevoir le PSG en quarts de finale retour de Ligue des Champions, ce mardi.

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Pour rappel, le club de la Mersey s’est incliné 2 buts à 0 la semaine passée et aura fort à faire, qui plus est avec les absences de Curtis Jones, touché aux adducteurs samedi, mais aussi d’Alisson, Endo, Bradley et Leoni. Le jeune Rio Ngumoha (17 ans) devrait également débuter.