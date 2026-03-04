Menu Rechercher
OM : la statistique catastrophique d’Habib Beye

Habib Beye @Maxppp

Une deuxième pour la route pour Habib Beye. Alors qu’il avait été éliminé en huitième de finale de la Coupe de France avec le Stade Rennais contre … L’Olympique de Marseille (3-0), le coach sénégalais a encore pris la porte dans cette compétition ce mercredi. En effet, les Phocéens se sont inclinés contre Toulouse après une séance de tirs au but (2-2, 5-4).

OptaJean
2 - Habib Beye est le premier entraîneur à être éliminé avec 2 clubs de Ligue 1 différents sur une même édition de la Coupe de France sur l’après-guerre (Rennes en 8e, Marseille en 1/4). Accroc. #OMTFC
Un sacré coup sur la tête pour le nouveau coach de l’Olympique de Marseille. En effet, il est devenu le tout premier coach à être éliminé avec deux clubs de Ligue 1 différents lors de la même édition de la Coupe de France depuis l’après-guerre. Une statistique dont se serait passé l’ancien défenseur.

