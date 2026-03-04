OM : la statistique catastrophique d’Habib Beye

Une deuxième pour la route pour Habib Beye. Alors qu’il avait été éliminé en huitième de finale de la Coupe de France avec le Stade Rennais contre … L’Olympique de Marseille (3-0), le coach sénégalais a encore pris la porte dans cette compétition ce mercredi. En effet, les Phocéens se sont inclinés contre Toulouse après une séance de tirs au but (2-2, 5-4).

Un sacré coup sur la tête pour le nouveau coach de l’Olympique de Marseille. En effet, il est devenu le tout premier coach à être éliminé avec deux clubs de Ligue 1 différents lors de la même édition de la Coupe de France depuis l’après-guerre. Une statistique dont se serait passé l’ancien défenseur.