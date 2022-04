L'ultime stratégie du Barça pour se débarrasser de Samuel Umtiti

La suite après cette publicité

Un rêve de Gone. Il y a quelques semaines, Jean-Michel Aulas a fait une sacrée confidence. Le patron de l'OL a avoué que les dirigeants rhodaniens discutaient avec Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso afin qu'ils reviennent à la maison puisqu'ils seront en fin de contrat cet été. Ce serait l'occasion de reformer le fameux "gang des Lyonnais" auquel appartenait Samuel Umtiti. Comme ses deux amis, le défenseur est d'ailleurs suivi par les pensionnaires du Groupama Stadium. L'été dernier déjà, son nom avait été lié aux Olympiens qui cherchaient un défenseur central pour compenser la mise à l'écart de Marcelo.

Mais finalement, Lyon avait préféré miser sur l'expérimenté Jérôme Boateng. Malgré cela, les Rhodaniens n'ont pas oublié l'ancien joueur de la maison. Un élément qui vit des moments difficiles. Depuis son retour du Mondial 2018, Big Sam accumule les pépins physiques, notamment au niveau de son genou. Titulaire, il a dégringolé dans la hiérarchie des centraux, lui qui n'entre plus dans les plans de Xavi et du Barça. Actuellement en rééducation, puisqu'il a été opéré après avoir été victime d'une fracture du cinquième métatarse du pied droit le 18 janvier, il sait que son cas inquiète les dirigeants blaugranas.

Le Barça compte sur l'OL

Ces derniers avaient d'ailleurs anticipé puisqu'ils lui avaient fait signer une prolongation de contrat jusqu'en 2026 au début du mois de janvier. Une vraie surprise. Mais le Barça avait un plan bien précis en tête puisque le salaire du joueur avait été revu à la baisse et qu'il dispose à présent d'une clause libératoire qui lui permet de partir pour zéro euro. Un vrai cadeau des Culés aux clubs intéressés et pas effrayés à l'idée de relancer le défenseur. Une façon aussi de rappeler et de montrer qu'ils veulent absolument de séparer du Français. Ce lundi, Sport dévoile d'ailleurs l'ultime stratégie du Barça pour le faire partir cet été.

Ainsi, le quotidien catalan révèle que le club va tout faire pour le placer à Lyon. Les Culés comptent sur son amour pour l'OL et sur l'intérêt des Gones pour convaincre le champions 2018 d'enfin accepter de plier bagages. En coulisses, les dirigeants blaugranas poussent donc pour qu'il signe à Lyon, «la destination la plus probable» selon eux. Sport parle d'une opération très avantageuse pour les Rhodaniens, notamment au niveau salarial. Il reste donc à connaître la position de Big Sam et de l'OL, qui rappelons-le souhaite associer Issa Diop à Castello Lukeba cet été. Difficile donc d'imaginer un retour d'Umtiti, à moins que le Barça réussisse à convaincre toutes les parties que cette idée soit la meilleure. Affaire à suivre...