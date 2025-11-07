Mauricio Pochettino envisage un retour en Premier League

Mauricio Pochettino n’écarte pas un retour en Premier League après la Coupe du Monde 2026. « Peut-être que c’est possible, oui », a-t-il confié à TalkSport. « Mon défi pour l’avenir est la Coupe du Monde et d’être maintenant concentré sur l’équipe nationale des États-Unis, mais peut-être que je reviendrai un jour en Premier League. » L’Argentin de 53 ans a ajouté qu’il avait « un compte à régler avec Tottenham ». Il a aussi ajouté : « nous étions si proches de gagner la Premier League et la Ligue des Champions. Nous voulions remporter la Premier League et la Ligue des champions, car Tottenham est un club qui mérite ce genre de titres, ce genre de trophées. Et oui, pourquoi ne pas revenir un jour en Premier League… »

Concernant Chelsea, Pochettino a déclaré : « je pense que Chelsea est engagé dans un projet différent de celui qu’il était par le passé ». « Je garde de très bonnes relations avec les gens et les joueurs. On s’est séparés, mais la relation est bonne. Je leur souhaite le meilleur, avec beaucoup de jeunes joueurs au talent incroyable. Ils ont connu des hauts et des bas, mais ont réalisé de très bonnes choses la saison dernière. Ils sont en Ligue des champions et proches du top 4 en Premier League. Je pense qu’ils vont continuer à se battre pour les grandes choses », a-t-il ajouté. Pour rappel, Mauricio Pochettino a entrainé les Spurs de 2014 à 2019 avant de s’engager avec le PSG et de filer à Chelsea en 2023.