Affaire Sala : la réaction amère de Cardiff

Le verdict définitif de la justice française est tombé dans l’affaire Emiliano Sala. Alors que Cardiff réclamait 122 M€ de dommages et intérêts, le tribunal de commerce de Nantes en a décidé autrement. Le club gallois a été débuté et a même été condamné à verser un total de 480 000 euros aux Canaris : 300 000 euros au titre du préjudice subi et 180 000 euros de frais de procédure. À la sortie de l’audience, sa porte-parole, Cécile Jones, faisait part de l’amertume de Cardiff.

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« La justice a rendu sa décision dans l’affaire du transfert tragique d’Emiliano Sala. Nous regrettons profondément que le tribunal n’ait pas reconnu la responsabilité du FC Nantes dans ce drame. Nous avons engagé cette démarche afin que toute la lumière soit faite dans cette affaire et dans le respect de la mémoire d’Emiliano Sala. Aujourd’hui, nous constatons avec amertume que les principes de transparence, d’intégrité et de sécurité dans le foot pro n’ont pas trouvé à s’imposer dans cette décision. En témoigne l’impunité dont bénéficie Willy Mackay, un agent controversé, dépourvu de licence -situation quoi n’a pas suscité la préoccupation du FC Nantes- et dont les agissements ont contribué à la mort de deux hommes. Comment est-il possible que Willy Mackay puisse encore exercer après un tel drame ? Comment est-il possible qu’en définitive que le FC Nantes, qui n’a jamais contribué au fonds de soutien que nous avons lancé en mémoire d’Emiliano, ait versé davantage d’argent à Willy Mackay et sa famille qu’à la famille d’Emiliano ? », a-t-elle déclaré, dans des propos relayés par Presse Océan.