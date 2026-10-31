Bayern Munich : Harry Kane désigne le moment le plus fort de sa saison

Pour Harry Kane, la saison 2025-2026 a été marquée par plusieurs performances décisives, mais une soirée occupe une place particulière. Dans son entretien accordé à France Football, le Ballon d’Or 2026 a désigné son triplé en finale de la Coupe d’Allemagne, remportée 3-0 contre le VfB Stuttgart, comme l’un des sommets de son exercice. Le Bayern Munich attendait de retrouver ce trophée depuis six ans et l’attaquant anglais avait fait la différence dans un rendez-vous majeur. « Cette finale a probablement été l’une de mes plus grandes performances. J’ai pris mes responsabilités en inscrivant un triplé », a-t-il expliqué.

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Kane a également cité la victoire de l’Angleterre contre la République démocratique du Congo (2-1), en 16e de finale de la Coupe du Monde, au cours de laquelle il avait inscrit les deux buts de son équipe à la 75e et 86e minutes. Un souvenir d’autant plus marquant pour lui au regard des précédentes désillusions anglaises dans les matches à élimination directe. « Être celui qui a pris ses responsabilités ce jour-là et qui a permis à l’équipe de se qualifier m’a procuré l’une des plus grandes émotions de ma vie », a-t-il reconnu. Deux rendez-vous décisifs qui illustrent l’importance de ses buts dans les moments où son équipe avait le plus besoin de lui.