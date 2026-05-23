Real Madrid : Enrique Riquelme officialise sa candidature face à Florentino Pérez

Pour la première fois depuis 2006, les urnes sont de sortie au Real Madrid. Opposé à Florentino Pérez, Enrique Riquelme a officiellement annoncé sa candidature avant la clôture des inscriptions ce samedi après-midi, relançant ainsi une campagne électorale au sein du club madrilène, comme l’indique Marca. Depuis près de vingt ans, Florentino Pérez avait toujours été réélu sans adversaire, puisqu’aucun candidat ne s’était présenté lors des scrutins de 2009, 2013, 2017, 2021 et 2025.

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Pour officialiser sa candidature, Enrique Riquelme devait réunir les garanties financières exigées par les statuts du club, soit 193,7 millions d’euros, représentant 15 % du budget du Real Madrid. Après plusieurs échecs, l’homme d’affaires a finalement conclu son dossier avec Andbank Espagne. Par ailleurs, lorsqu’il a quitté le centre d’entraînement de la capitale, Riquelme a assuré vouloir proposer un projet sérieux, affirmant que sa candidature n’était pas contre qui que ce soit, mais pour le Real Madrid. Suspense !