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Alvaro Arbeloa nommé coach de Fulham

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Alvaro Arbeloa @Maxppp

Poussé vers la sortie par le Real Madrid après six mois passés à la tête de l’équipe première merengue, Alvaro Arbeloa a retrouvé un club. Comme c’était attendu, l’entraîneur espagnol de 43 ans s’est engagé en faveur de Fulham. Il a signé un bail de trois ans.

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«Le club est ravi d’annoncer la nomination d’Álvaro Arbeloa au poste d’entraîneur principal de Fulham. Âgé de 43 ans, il a signé un contrat de trois ans qui le lie à Craven Cottage jusqu’à l’été 2029», indique le club anglais.

Pub. le - MAJ le
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