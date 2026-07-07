Premier League
Alvaro Arbeloa nommé coach de Fulham
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@Maxppp
Poussé vers la sortie par le Real Madrid après six mois passés à la tête de l’équipe première merengue, Alvaro Arbeloa a retrouvé un club. Comme c’était attendu, l’entraîneur espagnol de 43 ans s’est engagé en faveur de Fulham. Il a signé un bail de trois ans.
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Welcome to Fulham, Álvaro Arbeloa. 🤍— Fulham Football Club (@FulhamFC) July 7, 2026
«Le club est ravi d’annoncer la nomination d’Álvaro Arbeloa au poste d’entraîneur principal de Fulham. Âgé de 43 ans, il a signé un contrat de trois ans qui le lie à Craven Cottage jusqu’à l’été 2029», indique le club anglais.
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