Alvaro Arbeloa nommé coach de Fulham

Poussé vers la sortie par le Real Madrid après six mois passés à la tête de l’équipe première merengue, Alvaro Arbeloa a retrouvé un club. Comme c’était attendu, l’entraîneur espagnol de 43 ans s’est engagé en faveur de Fulham. Il a signé un bail de trois ans.

La suite après cette publicité

Welcome to Fulham, Álvaro Arbeloa. 🤍 — Fulham Football Club (@FulhamFC) July 7, 2026

«Le club est ravi d’annoncer la nomination d’Álvaro Arbeloa au poste d’entraîneur principal de Fulham. Âgé de 43 ans, il a signé un contrat de trois ans qui le lie à Craven Cottage jusqu’à l’été 2029», indique le club anglais.