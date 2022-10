PSG : Marco Verratti est ravi pour Messi

La suite après cette publicité

Le PSG a souffert ce soir à Lisbonne et rentre avec un nul 1-1. Avec un peu plus de réussite, les deux équipes auraient pu l'emporter tant les situations ont été nombreuses dans les deux surfaces. Messi lui a été clinique lors de l'ouverture du score, inscrivant un très joli but après un mouvement à trois avec Neymar et Mbappé.

«Oui c’est incroyable. On ne s’habitue jamais, plaisante à peine Verratti. Lui il sait comment il fait. On ne le voit pas faire de grands dribbles mais il sait toujours comment donner le ballon. On est très heureux, on le voit content et ça fait plaisir », a réagi le milieu italien sur RMC Sport après la rencontre.