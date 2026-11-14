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Villarreal : Georges Mikautadze dévoile son club de coeur

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Georges Mikautadze @Maxppp

Georges Mikautadze n’a jamais caché son attachement à l’OL mais aussi au FC Barcelone. Alors que son nom avait circulé du côté de la Catalogne lors du dernier mercato estival, l’attaquant de Villarreal a confirmé que rejoindre le club blaugrana représentait un véritable rêve. Dans un entretien accordé à DAZN, l’international géorgien a ainsi reconnu : «c’est sûr que c’est flatteur. Le Barça, c’est mon club de cœur. Je les regarde jouer depuis petit. Maintenant, c’est à moi de continuer de travailler pour, pourquoi pas, avoir la chance d’aller dans un grand club comme ça.» Le Barça avait finalement privilégié la piste menant à Gabriel Jesus pour anticiper le départ de Robert Lewandowski, laissant Mikautadze poursuivre son aventure avec le sous-marin jaune.

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Arrivé en Espagne à l’été 2025 après son départ de l’OL, le natif de Lyon avait pourtant réalisé une première saison convaincante avec 16 buts et 6 passes décisives en 44 rencontres. Malgré un temps de jeu plus limité en ce début d’exercice 2026-2027, avec cinq réalisations et deux passes décisives en 17 matches, le Géorgien reste persuadé de pouvoir franchir un cap. «C’est sûr qu’avec plus de temps de jeu, j’aurais plus de chance de marquer des buts et être décisif. Après, je suis quelqu’un qui ne lâche jamais et je vais continuer à travailler pour prouver au coach qu’il a tort de me mettre sur le banc. Je pense qu’il ne me manque pas grand-chose. Parce que je pense que j’ai les qualités et les capacités pour être l’un des meilleurs attaquants de Liga.» De quoi entretenir l’espoir de voir un jour Mikautadze réaliser son rêve barcelonais.

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