Le PSG est encore la risée de l’Europe, le défi de Pep Guardiola à Mikel Arteta

L’Europe n’épargne pas le PSG

La suite après cette publicité

Le choc de la soirée était la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich, en match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions. Le journal L’Équipe nous gratifie d’une superbe Une, un jeu de mot avec le buteur bavarois dans le titre : «Coman s’en remettre ?», placarde le quotidien sportif. «Battus sur un but de Kingsley Coman, l’attaquant du Bayern né à Paris et formé au PSG, Lionel Messi et ses coéquipiers devront réaliser un exploit, le 8 mars, à Munich, pour éviter l’élimination et une encore plus grosse crise», juge le média. Globalement, c’est toute la presse française qui constate les difficultés du PSG ces derniers temps. Pour Le Parisien : «Paris peut avoir des regrets, mais très peu d’espoir» ! La Provence n’est pas tendre non plus et estime que «Paris n’y arrive plus». Le Progrès juge que le but de Coman est «un crève-cœur pour Paris», qui commence à en avoir l’habitude. L’international français avait déjà crucifié son club formateur en finale en 2020 lors du Final 8. Enfin, L’Union rapporte que «le PSG y croit un instant mais s’incline face au Bayern Munich». En Allemagne, cette précieuse mais courte victoire du Bayern fait les gros titres ! Ce matin, Bild n’y va pas par quatre chemins et placarde sur sa Une que «Coman a donné une leçon à Messi» ! Kicker est plus mesuré mais indique que c’est «Coman qui a décidé du match aller dans une victoire fragile», tout de même, pour le Bayern Munich. En tous cas, ce résultat fait le tour d’Europe et le PSG en prend pour son grade car il a joué petit bras selon les observateurs à l’image du Daily Mail qui écrit sans trembler que «l’argent ne peut pas acheter un plan de jeu pour le PSG» ! The Guardian est plus mesuré et parle de «douleur pour Paris» et met en avant Warren Zaïre-Emery qui est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la Ligue des Champions a débuté un match à élimination directe, à 16 ans et 343 jours. En tous cas, le constat est le même partout en Europe, notamment en Espagne où AS indique que «Mbappé n’a pas suffit». Mundo Deportivo écrit que «Messi, Mbappé et Neymar ont été tenus en échec». Sport glisse que «le Bayern a laissé le PSG dans les cordes». Enfin, La Dernière Heure est plus clémente et titre que «Paris a été puni mais n’est pas mort». Dans trois semaines, les Parisiens n’auront plus le droit à l’erreur s’ils veulent espérer une qualification pour les quarts de finale.

L’Italie se régale de la victoire du Milan contre Tottenham

En revanche, en Italie on savoure cette victoire de prestige de l’AC Milan sur Tottenham (1-0). Forcément, un homme fait la Une des quotidiens sportifs du pays à l’image de La Gazzetta dello Sport qui placarde que «Milan est à l’heure de Diaz» ! «Un match de champion où les Rossoneri ont dompté Tottenham», écrit le journal au papier rose. Le Corriere dello Sport fait la part belle aux Milanais en se régalant aussi et fait dans le jeu de mot avec ce «Diaz soit loué», tel un Dieu ! «Brahim a été surpuissant, Milan bat Tottenham et rêve d’une qualification», juge le quotidien. Même Tuttosport se réjouit de cette belle victoire et titre que le but de Diaz, c’est «le plongeon du Diable» ! Bref, la presse transalpine est ravie du renouveau milanais et encore plus sur la scène européenne.

À lire

Vidéo : Sergio Ramos craque et bouscule un photographe après PSG-Bayern

Guardiola lance le choc face à Arsenal

On termine ce tour de la presse en Angleterre où un choc de Premier League a lieu ce soir entre Arsenal et Manchester City en match en retard de la 12e journée (20h30, à suivre en direct sur notre site). Et c’est clairement un choc pour le titre pour la presse du royaume ! Et Pep Guardiola, le champion en titre avec City, exhorte l’équipe de Mikel Arteta, son disciple, de venir les titiller pour le titre. C’est ce que résume The Guardian sur sa Une : «Combattez-nous pour le titre», placarde le quotidien. Même son de cloche en couverture du Daily Mirror: «Tu vas devoir te battre contre moi pour l’obtenir», alors que pour le Daily Star, c’est «un duel pour la couronne». Malheur au vaincu car ce matin, Manchester City n’a que 3 points de retard sur le leader Arsenal !